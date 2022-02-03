В Башкирии нашли еще более заразный подвид штамм коронавируса «Омикрон BA.2»

В Башкирии нашли еще более заразный подвид штамм коронавируса «Омикрон BA.2»
В Башкирии нашли еще более заразный подвид штамм коронавируса «Омикрон BA.2»
Сегодня, 06:17ОбществоТимур АлмаевФото: 1MI
В нескольких регионах страны был обнаружен еще более опасный подвид коронавируса — штамм «Омикрон BA.2». Из-за самого штамма «Омикрон» в регионе уже начался взрывной рост заражения инфекцией. Представители ВОЗ говорят о доминировании этого подвида на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании.

Глава Роспотребнадзора, Анна Попова, назвала регионы в которых зафиксированы заражения новым подвидом коронавируса «Омикрон BA.2» среди которых есть Башкортостан. Всего региона с новым вариантом инфекции четыре: Москве, Ростовской области, Марий Эл и Башкирии.

Попова объяснила, что делает особой акцент на этом подвиде так как он еще более заразен, чем «Омикрон». Не смотря на то, что в пятую волну коронавируса, заболевание стало протекать более легко, рост числа заболевших стал начался взрывными темпами. Так в Башкирии, второго февраля, было зафиксирован абсолютный антирекорд числа заболевших — 1205 человек. Всего за три неделе, число заболевших с 198 человек выросло до рекордных значений.

В текущей ситуации, основная нагрузка падает на медучреждения первичного звена. Все социальные сети пестрят сообщениями об огромных очередях в поликлиники, когда людям приходится стоять даже на улице. Если новому подвиду «Омикрон BA.2» удастся распространиться, то вероятно он еще сильнее усугубит ситуацию. Но и это не единственный подвид. Однако, стоит отметить, что данных о более сложном течении болезни, при заражении нового подвида пока нет.

— Мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена, — сказала Попова.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения, также пристально следят за подвидом BA.2 и странами, где он распространен наиболее широко. Сейчас подвид доминирующим на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании.

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