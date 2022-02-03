В Башкирии на дистанционное обучение перевели студентов БГПУ, БашГУ и БГАУ

Приказ о переводе студентов педагогического вуза на дистант сегодня 3 февраля подписал его ректор, БГАУ перешел на дистант с 1 февраля, а БГУ идет на дистант с 7 числа.

Из-за эпидемиологической ситуации в регионе и резко возросшей заболеваемости коронавирусом в Башкирии дистанционное обучение начали заблаговременно вводить в вузах. Один из перечисленных вузов, Башкирский государственный аграрный университет перевел своих студентов на дистанционку на период с 1 по 12 февраля. С 3 февраля обучаться в дистанционной форме будут обучаться и студенты башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. Приказ о переводе обучающихся на дистанционку подписал ректор БГПУ Салават Сагитов. Студенты БашГУ еще не перешли на дистанционное обучение, но сделают это уже в начале следующей недели, в понедельник 7 февраля. На сайте вуза сказано, что дистант для студентов БашГУ продлится не так уж и долго, до 13 февраля. В это же время студентам БГПУ обучаться из дома предстоит до 23 февраля. Напомним и о том, что в Уфе школам разрешили принимать решение о дистанте при 20% больных COVID-19 детей.Об этом рассказали на брифинге по вакцинации подростков в мэрии Уфы 3 февраля.

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