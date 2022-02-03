В Башкирии на 2022 год увеличили МРОТ на 356 рублей

В Башкирии на 2022 год увеличили МРОТ на 356 рублей
В Башкирии на 2022 год увеличили МРОТ на 356 рублей
Сегодня, 11:13ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
МРОТ в республике повышают уже второй раз за год.

В Башкирии с 1 января увеличат размер МРОТ в Башкирии, сумма составит 16 330 рублей. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова.

Как сообщалось ранее, МРОТ в республике, не считая ЗАТО Межгорье, составит 15 973, 5 рублей с учетом районного коэффицента. Сейчас же власти Башкирии согласовали с профсоюзами и работодателями более высокую величину минимальной оплаты труда в Башкирии.

В декабре прошлого года отмечалось, что с начала 2022 года минимальная оплата труда вырастет с 14 710 рублей до 15 973. Все дело в том, что региональный коэффициент Башкирии умножает сумму на 1.15, что в итоге дает новую минимальную оплату в размере 15973,5 рубля.

Ранее сообщалось, что в Башкирии повысили пенсии на 819 рублей - на 1 октября 2021 года сумма составила 15 353,7 рублей.

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