в Башкирии глава села, где собаки загрызли 4-летнего ребенка, пойдет под суд

Следователи считают, что глава района игнорировал слова местных жителей о том, что на улицах гуляют безнадзорные животные. Из-за того, что не были приняты необходимые меры, в апреле 2021 года стая собак насмерть загрызла 4-летнего мальчика.

Главу Сафаровского сельсовета обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка, в связи с чем он предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Как установило следствие, незадолго до того, как в селе свора собак загрызла 4-летнего мальчика, местные жители неоднократно жаловались на стаи бродячих собак, которые нападают и на домашних животных. Чиновник такие случаи со слов жителей игнорировал и не объяснял, каким образом нужно подавать заявление об отлове безнадзорных собак. Также обвиняемый не стал направлять заявления об отлове индивидуальному предпринимателю, который занимался этим решением по заключенному контракту. Из-за того, что не были приняты необходимые меры, как считают следователи, в селе увеличилось количество безнадзорных животных, которые сбились в стаю, что привело к трагедии, которая произошла в апреле 2021 года. Напомним, что тогда стая собак насмерть загрызла 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде недалеко от своего дома. Ребенок умер на месте от полученных травм. Тогда прокуратура завела дело на сотрудников местной администрации за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных. В этом году, 28 января, стая бродячих собак попыталась напасть на 10-летнего мальчика. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых ребенок убегает от безнадзорных животных, появились в сети. Трагедии удалось избежать только благодаря тому, что рядом оказался дворник с лопатой, который смог отогнать агрессивную стаю от ребенка. После случая компания по отлову животных, с которой у мэрии заключен контракт, начала активно отлавливать собак на улицах города.

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