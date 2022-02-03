У жительницы Башкирии в пазухе носа нашли и удалили часть мигрировавшего отломка зуба

Также в Башкирии не так давно врачи прооперировали женщину, которая более 20 лет не посещала врача-гинеколога. У нее была обнаружена опухоль весом в 5 килограмм. Это оказалась атипичная миомы матки, которая к тому же была осложнена прорастанием в подвздошную вену, которую врачи смогли удалить в ходе операции, которая длилась два часа. 49-летняя женщина перенесла операцию по удалению гигантского образования успешно и была выписана из клиники БГМУ в удовлетворительном состоянии.