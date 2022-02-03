У меня ковид, а помощи нет: куда жаловаться на врачей Башкирии

Житель Уфы Вадим А. 24 января утром проснулся с ощущением, что заболевает. Действительно, градусник показывал 38 градусов. Он срочно связался с руководством завода, где работает и попросил выслать экспресс-тест на коронавирус. Тест показал положительный результат.
Вадим вызвал неотложную помощь, чтобы врач пришел на дом, осмотрел его, взял мазок на ПЦР-тест и назначил лечение.
— Прошло пять часов, а врача нет и нет. Тем временем, температура тела поднялась почти до 40 градусов. Мне стало очень плохо: все тело болело, голова раскалывалась, а температура парацетамолом из домашней аптечки не сбивалась. В 11 вечера снова набрал 103, чтобы узнать через них, где мой врач. Там, на мое удивление, сообщили, что статус по моему обращению стоит «выполнен». То есть, врач у меня «был», хотя его, конечно же, не было, — рассказывает он.
На этот раз Вадим попросил отправить бригаду «скорой», чтобы сбили температуру. Она приехала через полтора часа. Врач «неотложки» появился лишь в 3 часа следующего дня. Молодой человек открыл больничный лист, взял мазок на ПЦР-тест, назначил лечение. Однако на этом приключения Вадима не закончились.
— Обычно результаты ПЦР-теста приходит уже на следующий день, но я не дождался ни через два, ни через три. 31 января у меня заканчивался больничный отпуск, а я все еще не знал, какой мой статус. Несколько раз обращался в антиковидный центр Башкирии, там мне говорили: «ваши анализы в лаборатории, ждите», но я так и не дождался. В итоге сделал повторно за счет работодателя. ПЦР-тест оказался положительным даже спустя неделю, — говорит Вадим.
Наш собеседник говорит, что лучше всего — позвонить в ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан по номеру 122 (добавочный номер 3) или 8 (347) 218-19-19 (звонки принимаются с 8:00 до 20:00 ч.).
— Звонить в регистратуру поликлиники и жаловаться не имеет смысла, дозвониться до них очень сложно. Когда я не мог дождаться врача, набрал номер регистратуры 44-й поликлиники, где прикреплен. На мой звонок ответили, что я 17-й в очереди. Через 37 минут ожидания я стал девятым. Дальше ждать не стал, — уточняет он.
А вот подать жалобу на «скорую» или на врача, который не пришел к вам домой, можно через Госуслуги во вкладке «Сообщить о проблеме с вакцинацией или лечением COVID-19». Предлагается через электронную почту описать проблему в деталях, указать медицинскую организацию или аптеку, добавить другие данные, которые помогут разобраться в ситуации. Ответ придёт в личный кабинет и на электронную почту. Если решения нет, поставьте низкую оценку — ответ по жалобе будет проверен. По крайней мере, так обещают.
Если отказываются выписывать рецепт или препарат, который вам положен бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, необходимо обратиться к специалистам страховой компании, которая выдала полис. Как правило, контактные номера и «горячая линия» указана на самом полисе. Кроме того, есть еще телефон «горячей линии» Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан: 8 800 444-93-95.
С жалобами на врачей, на поликлинику можно также обратиться в «горячую линии» Минздрава Башкирии 8 (347) 286-58-27.
Если проблему не удалось решить на региональном уровне, смело обращайтесь в «горячую линию» Минздрава России по номеру 8 800 200-0-200. Еще один полезный контакт — телефон «горячей линии» Единого консультационного центра Роспотребнадзора по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: 8-800-555-49-43.
По номеру 8-800-200-3411 пожилые и маломобильные граждане могут обратиться во всероссийскую «горячую линию» с вопросами:
— о доставке продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости;
— о доставке рецепта из больницы или поликлиники по предварительной договоренности с заявителем;
— о проведении платежей ЖКХ и другими услугами, которые волонтеры могут оказать людям, которые сейчас находятся дома.