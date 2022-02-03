С поезда «Новый Уренгой - Уфа» сняли трех дебоширов

Полицейские сняли трех пассажиров поезда по направлению «Новый Уренгой — Уфа» до того, как состав доехал до Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому ФО.
Сообщается, что первым, кто был замечен в нарушении порядка был 31-летний мужчина, который в 5:30 утра решил начать распивать алкоголь, чем и нарушил покой других пассажиров. Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 20.20 ч. 1 КоАП РФ. Чуть позднее отличились два уфимца из соседнего вагона; 33-летних мужчин сняли с поезда на станции Ноябрьск-1, на них также составили протокол за Мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что вахтовики из Башкирии устроили дебош на борту самолета. Мужчины должны были вылететь из Ноябрьска в Уфу, но еще до вылета их задержали сотрудники правоохранительных органов. Ссора началась из-за места возле иллюминатора, причем оба дебошира 35 и 47 лет были в состоянии алкогольного опьянения.