С поезда «Новый Уренгой - Уфа» сняли трех дебоширов

С поезда «Новый Уренгой - Уфа» сняли трех дебоширов
С поезда «Новый Уренгой - Уфа» сняли трех дебоширов
Сегодня, 10:58ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Мужчин сняли с подвижного состава сотрудники правоохранительных органов и составили на них протоколы за мелкое хулиганство.

Полицейские сняли трех пассажиров поезда по направлению «Новый Уренгой — Уфа» до того, как состав доехал до Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому ФО.

Сообщается, что первым, кто был замечен в нарушении порядка был 31-летний мужчина, который в 5:30 утра решил начать распивать алкоголь, чем и нарушил покой других пассажиров. Нарушителя привлекли к административной ответственности по статье 20.20 ч. 1 КоАП РФ. Чуть позднее отличились два уфимца из соседнего вагона; 33-летних мужчин сняли с поезда на станции Ноябрьск-1, на них также составили протокол за Мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что вахтовики из Башкирии устроили дебош на борту самолета. Мужчины должны были вылететь из Ноябрьска в Уфу, но еще до вылета их задержали сотрудники правоохранительных органов. Ссора началась из-за места возле иллюминатора, причем оба дебошира 35 и 47 лет были в состоянии алкогольного опьянения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы