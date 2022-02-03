РЭО: За три года число россиян, знающих о работе регоператора, увеличилось с 19 до 73

Информированность жителей России об институте региональных операторов увеличилась за два года с 19 до 73%. О результатах опроса, проведенного в конце прошлого года, рассказал гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

«73% граждан, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, известно о том, что ее реализует регоператор. Число осведомленных о регоператорах россиян стало больше почти в четыре раза с 2019 года, когда институт регоператоров начал действовать в стране с запуском мусорной реформы. На сегодняшний день на территории РФ определены 287 зон работы регоператоров, выбрано 183 регоператора. Обозначился позитивный тренд на осведомленность граждан о действии реформы обращения с ТКО», — рассказал Буцаев. Для сравнения: в 2019 году большая часть опрошенных не слышали и не знали про регоператоров. Тогда 57% граждан не знали, кто такие регоператоры, а 22,6% никогда не слышали, что они существуют, пишет ТАСС. Как уточнил замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов, в топ регионов по уровню осведомленности вошли Калининградская, Смоленская области, Ненецкий автономный округ (86%), а также Бурятия, Магаданская, Омская, Оренбургская области и Забайкальский край (84%). Он также отметил, что уровень информированности о регоператоре высока в тех областях, где имеются проблемы в работе самого регоператора. В ходе исследования также выявили, что 74% знающих о мусорной реформе россиян оценивают ее позитивно, всего о ходе реформы знают 68% респондентов. 48% опрошенных из соответствующей подгруппы смотрят на нее только с положительной стороны, 26% считают ее скорее положительной. Негативное отношение выразили 20% россиян, знающих о ее проведении, 6% затруднились дать оценку. Об отсутствии значительных проблем с вывозом мусора сказали 68%, о полном отсутствии таких проблем заявили чуть более 40%. Около 27% отметили несущественные проблемы, 17% сказали о больших проблемах, 15% затруднились ответить на вопрос. Участниками проведенного опроса стали россияне старше 18 лет из 85 российских субъектов.

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