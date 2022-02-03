«Полиоксидоний» оказался эффективным в лечении COVID-19

Штамм «омикрон» доминирует во всем мире и продолжает вытеснять вариант «дельта». Последний опыт и достижения эксперты обсуждали в ходе круглого стола «Пандемия. Иммунитет. Защита», состоявшегося на площадке МИА «Россия сегодня».

Эволюционирует вирус — меняются и подходы к лечению инфекции. О современной терапии ковид рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашии Сергей Ефимов. По его словам, отделение больницы Скорой помощи г. Чебоксары первыми начали применять иммуномодуляторы для защиты медицинского персонала и в терапии пациентов с COVID-19. Этот опыт важен для изучения и тиражирования успешных практик и порой способствует открытию новых направлений применения препаратов. Этот эмпирический поиск привел к хорошим результатам. Благодаря применению таких препаратов многим пациентам удалось избежать реанимации, сообщает newsnn.ru. Как пояснил Сергей Зырянов, профессор, заместитель главврача городской клинической больницы № 24 врачи назначают иммуномодуляторы в ситуациях, когда иммунная система уже не может справиться и ей нужна стимуляция. Например, когда нужно предотвратить цитокиновый шторм, иногда сопутствующий коронавирусу и аутоиммунным заболеваниям. «Когда мы оказываемся в тупике, когда использовали все методические рекомендации и новейшие технологии, то готовы ухватиться за любой шанс. Именно поэтому оригинальная молекула азоксимера бромид (действующее вещество препарата „Полиоксидоний“) сразу нас привлекла. Мы раньше уже работали с этой молекулой. У нас накоплен существенный опыт ее применения», — рассказал Сергей Зырянов. Участники круглого стола также обсуждали положительное влияние на иммунитет азоксимера бромид. Он был использован в качестве средства профилактики при ковиде в течение одного месяца 2020 года 913 сотрудниками красных зон. За данное время и за три последующих месяца среди принимавших азоксимера бромид перенесли ОРВИ чуть более 13,1%, а COVID-19 — 2,4%. Если сравнить: среди медработников, не принимавших препарат, ОРВИ заболели 57,3%, а коронавирусом — немногим более 26%. Об этих исследованиях рассказал Михаил Костинов, д. м. н., заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ имени И. М. Сеченова.По данным Михаила Костинова, азоксимера бромид, принимаемый в качестве средства профилактики, троекратно уменьшает частоту заболеваемости острыми респираторными инфекциями у детей. Также препарат примерно на 66% сокращает частоту других инфекционно-воспалительных заболеваний — таких, как ангина, бронхит, пневмония и, как следствие, улучшаются средние показатели успеваемости и посещаемости школьниками учебных занятий. По статистике, которую привели эксперты Круглого стола, хорошая иммунная система позволяет 80% инфицированных перенести заболевание в легкой форме. При этом профилактика — это главная стратегия борьбы, поскольку известно, что в больницы в основном попадают невакцинированные — к тому же максимальные показатели летальности регистрируют именно в этой группе.

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