Организаторы «Лучник Future» опубликовали шорт-лист финалистов конкурса

Всего для участия в финале интеллектуального состязания была отобрана двадцать одна работа — по три в каждой из семи номинаций. Очередной этап конкурса, включающий в себя публичную защиту проектов, состоится в российской столице в середине февраля.
По словам руководителя отдела по связям с общественностью филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» Михаила Кротикова, для студентов «Лучник Future» является переходом между теорией и практикой, а также важным опытом общения с коллегами, наставниками и предпринимателями. В свою очередь Валерий Касьянов, декан Кубанского государственного университета, команда которого также участвует в мероприятии, отметил, что конкурсные кейсы, над которыми работали студенты, обеспечивают возможность будущим специалистам проявить полученные в ходе обучения знания и свой потенциал при решении реальных задач.
Напомним: всего на конкурс «Лучник Future» поступило восемьдесят шесть проектов в сфере коммуникации, подготовленных участниками в составе семидесяти команд из тридцати четырех вузов семнадцати городов России. Партнеры мероприятия выделили студентам в качестве конкурсных заданий семь действительных pr-кейсов. Генеральным партнером «Лучник Future» стал банк Тинькофф. Свои задания для конкурсантов также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.
Учредителем конкурса выступила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», а оператором — коммуникационная группа JAMP. Информационный партнер конкурса — холдинг 1MI.