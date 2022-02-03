Новые антирекорды, индексация зарплат властей и дистант в вузах. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии глава села в Учалинском районе, где собаки загрызли 4-летнего ребенка, пойдет под суд. Следователи считают, что глава района игнорировал слова местных жителей о том, что на улицах гуляют безнадзорные животные. Из-за того, что не были приняты необходимые меры, в апреле 2021 года стая собак насмерть загрызла 4-летнего мальчика. Сейчас тема с безнадзорными животными по прежнему актуальна как в Башкирии, так и по всей России.