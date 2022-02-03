Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни
Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни
Сегодня, 22:14ОбществоФото: pixabay.com
Столица Российской Федерации находится на третьей строчке в «Индексе городского процветания». В него входят 29 городов планеты. Индекс рассчитывает программа ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат»). Пока выложена лишь предварительная версия.

Финальный вариант будет доступен 31 марта. В него войдут таблицы данных и подробное описание методологии. Об этом информирует vedomosti.ru.

В основе рейтинга лежат 46 индикаторов. Они относятся к шести категориям. Это «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость» и «Городское управление и законодательство».

Москва в глобальном рейтинге набрала 67,98 балла. Она уступила лишь Сингапуру (75,49 балла) и Торонто (68,29 балла). В первой десятке также оказались Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк.

Вместе с тем российская столица получила первое место по уровню развития инфраструктуры (83,2 балла). Она обогнала Лондон (75,9 балла) и Париж (76,3 балла). В данной категории оценивают жилищную, социальную, транспортную сферы и информационные технологии.

Кроме того, Москва стала лидером рейтинга городов с самым высоким качеством жизни (68,3 балла). Лондон тут получил (61,59 балла), а Париж (57,16 балла). Здесь дают оценку таким показателям, как здравоохранение, образование, наука и технологии, культура и досуг, безопасность и общественные пространства.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы