Эксперты ООН признали Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни

Столица Российской Федерации находится на третьей строчке в «Индексе городского процветания». В него входят 29 городов планеты. Индекс рассчитывает программа ООН по населенным пунктам («ООН-Хабитат»). Пока выложена лишь предварительная версия.

Финальный вариант будет доступен 31 марта. В него войдут таблицы данных и подробное описание методологии. Об этом информирует vedomosti.ru. В основе рейтинга лежат 46 индикаторов. Они относятся к шести категориям. Это «Продуктивность экономики», «Развитие инфраструктуры», «Качество жизни», «Равенство и интеграция в жизнь общества», «Экологическая устойчивость» и «Городское управление и законодательство». Москва в глобальном рейтинге набрала 67,98 балла. Она уступила лишь Сингапуру (75,49 балла) и Торонто (68,29 балла). В первой десятке также оказались Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк. Вместе с тем российская столица получила первое место по уровню развития инфраструктуры (83,2 балла). Она обогнала Лондон (75,9 балла) и Париж (76,3 балла). В данной категории оценивают жилищную, социальную, транспортную сферы и информационные технологии. Кроме того, Москва стала лидером рейтинга городов с самым высоким качеством жизни (68,3 балла). Лондон тут получил (61,59 балла), а Париж (57,16 балла). Здесь дают оценку таким показателям, как здравоохранение, образование, наука и технологии, культура и досуг, безопасность и общественные пространства.

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