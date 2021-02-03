Жители Уфы могут посмотреть данные с приборов учета теплоснабжения на сайте МУП «УИС»

— 3 февраля 2021 года запущен сервис, на котором можно найти свой адрес в списке и увидеть, сколько потребил дом и какие показания приняты к расчету за период. Если у кого-то возникнут замечания по этим распечаткам - просим оперативно сообщать об этом в свою управляющую компанию, — отметили в МУП «УИС».