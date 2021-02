Жители Уфы могут посмотреть данные с приборов учета теплоснабжения на сайте МУП «УИС»

В Уфе жители 510 домов, которые обслуживает МУП «УИС», могут посмотреть данные общедомовых приборов учета тепловой энергии, которые используют при расчете. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

— 3 февраля 2021 года запущен сервис, на котором можно найти свой адрес в списке и увидеть, сколько потребил дом и какие показания приняты к расчету за период. Если у кого-то возникнут замечания по этим распечаткам - просим оперативно сообщать об этом в свою управляющую компанию, — отметили в МУП «УИС». Информация по остальным домам будет предоставлена в ближайшие дни на официальном сайте. В марте планируется охватить все дома, которые обслуживает компания. Помимо этого в будущем при помощи сервиса можно будет узнавать о произошедших внештатных ситуациях и о том, как именно происходил расчет.

