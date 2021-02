Власти Пермского края распространяют систему «Умного леса» на весь регион

В Пермском крае идет внедрение системы «Умный лес», помогающей отслеживать состояние лесных ресурсов. Проект реализуется в рамках федеральной программы по развитию лесного комплекса.

И.о. министра природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович стал участником совещания в Добрянском лесничестве, где ознакомился с новой системой, пишет Perm.aif.ru. В 2011 году ООО «Уралбумага» в рамках инвестпроекта заключило договор аренды участков на период 49 лет в десяти лесничествах Прикамья, в частности в Добрянском. Именно здесь ГП «ПЦБК» приступила к цифровизации процессов управления лесной отраслью. Местное правительство выступило в поддержку опыта компании и разработало систему «Умный лес». Последняя способна отслеживать заготовки древесины при помощи беспилотников и информации со спутников. В скором будущем она заработает по всей территории региона. «При помощи таких цифровых методов нами отслеживается общая ситуация в лесу и проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение нарушений даже в самых труднодоступных местах», — пояснил заместитель гендиректора ГП «ПЦБК» Александр Сухановский. В настоящее время в систему «Умный лес» передаются данные, когда древесина уже находится на складе. В перспективе планируется, что все данные об объемах вырубленных лесов должны вноситься в систему по мере заготовки. Глава комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края Александр Бойченко полагает, что в регионе эффективно реализуется проект по внедрению цифровых технологий. Также власти придерживаются стратегии Правительства РФ по развитию лесного комплекса до 2030 года. «Доказательством этого выступает тот факт, что пермская цифровая система заинтересовала и другие субъекты России — Республику Татарстан, Кировскую, Ульяновскую и Свердловскую области», — рассказал Александр Бойченко.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter