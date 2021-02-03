Власти Пермского края распространяют систему «Умного леса» на весь регион

В 2011 году ООО «Уралбумага» в рамках инвестпроекта заключило договор аренды участков на период 49 лет в десяти лесничествах Прикамья, в частности в Добрянском. Именно здесь ГП «ПЦБК» приступила к цифровизации процессов управления лесной отраслью. Местное правительство выступило в поддержку опыта компании и разработало систему «Умный лес». Последняя способна отслеживать заготовки древесины при помощи беспилотников и информации со спутников. В скором будущем она заработает по всей территории региона.