В Уфе суд по делу об изнасиловании экс-дознавательницы снова перенесли

В объединенной пресс-службе судов Башкирии Mkset сообщили, что заседание перенесено на пятницу, 5 февраля.
— Один из подсудимых заболел (Павел Яромчук), с температурой его не допустили к заседанию. Также не присутствовал прокурор, — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, рассмотрение апелляции переносилось уже несколько раз. В прошлый раз его переносили из-за плохого самочувствия одного из подсудимых – Салавата Галиева.
Перед судом вновь предстанут три бывших полицейских Салават Галиев, Эдуард Матвеев и Павел Яромчук, которые, по версии следствия, изнасиловали дознавательницу в ночь на 30 октября 2018 года. В декабре 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Галиева и Матвеева к семи годам лишения свобода, а Яромчука — к шести годам. Суд также обязал их выплатить три миллиона рублей потерпевшей.
В июне 2020 года первые были оправданы, а срок заключения Павла Яромчука сократили до четырех лет. Потерпевшая и её адвокат, а также прокуратура не согласились с решением суда, поэтому направили кассационную жалобу. 10 ноября Самарский суд отменил оправдательный приговор Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, а Павла Яромчука отправили из СИЗО под домашний арест до следующего судебного заседания, которое должно было состояться 14 декабря, но было отложено по процессуальным обстоятельствам.