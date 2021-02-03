В Уфе суд по делу об изнасиловании экс-дознавательницы снова перенесли

В июне 2020 года первые были оправданы, а срок заключения Павла Яромчука сократили до четырех лет. Потерпевшая и её адвокат, а также прокуратура не согласились с решением суда, поэтому направили кассационную жалобу. 10 ноября Самарский суд отменил оправдательный приговор Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, а Павла Яромчука отправили из СИЗО под домашний арест до следующего судебного заседания, которое должно было состояться 14 декабря, но было отложено по процессуальным обстоятельствам.