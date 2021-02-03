Тимур Хакимов: «ТПП Башкирии входит в пятерку по количеству рассмотренных дел в РФ»

В числе преимуществ МКАС Тимур Хакимов отметил оперативность рассмотрения дел, значительное снижение судебных расходов, вступление в силу решения в день его вынесения, а также то, что оно не подлежит обжалованию. При рассмотрении споров в МКАС стороны сами могут выбрать арбитра и избежать административного давления, недобросовестной конкуренции. Обращение в МКАС позволяет исключить репутационные риски, так как решения не публикуются в открытом доступе. Для рассмотрения сложных производственных споров торгово-промышленные палаты привлекают экспертов в этой области.