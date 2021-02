Тимур Хакимов: «ТПП Башкирии входит в пятерку по количеству рассмотренных дел в РФ»

Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов принял участие в совещании главы ТПП РФ Сергея Катырина с руководителями палат регионов.

Мероприятие в рамках подготовки к VIII съезду ТПП РФ прошло в формате ВКС и было посвящено развитию системы МКАС (Международный Коммерческий арбитражный суд). По словам Сергея Катырина, за прошедший год региональными отделениями МКАС было рассмотрено 123 дела, в том числе 4 международных. За год их число увеличилось практически на треть. ТПП Башкирии названа в числе лидеров по количеству рассмотренных дел. Она занимает четвертое место среди 19 филиалов России. Отделение МКАС в Уфе на площадке палаты открылось в апреле 2017 года. Этот альтернативный способ разрешения споров в регионе стал особенно востребованным в период пандемии как среди крупных предприятий, так и среди предпринимателей. В числе преимуществ МКАС Тимур Хакимов отметил оперативность рассмотрения дел, значительное снижение судебных расходов, вступление в силу решения в день его вынесения, а также то, что оно не подлежит обжалованию. При рассмотрении споров в МКАС стороны сами могут выбрать арбитра и избежать административного давления, недобросовестной конкуренции. Обращение в МКАС позволяет исключить репутационные риски, так как решения не публикуются в открытом доступе. Для рассмотрения сложных производственных споров торгово-промышленные палаты привлекают экспертов в этой области. «Торгово-промышленная палата Башкирии имеет большой опыт в разрешении коммерческих споров. Мы входим в пятерку по количеству рассмотренных дел в Российской Федерации, – сообщил Тимур Хакимов. – С учетом пандемии одними из первых совместно с ТПП Нижегородской области рассмотрели восемь дел с помощью системы ВКС. Это существенно сокращает расходы предприятий». Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС) – постоянно действующее арбитражное учреждение. МКАС входит в число наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров мира, признанных как отечественными, так и зарубежными предпринимателями. В 2017 году МКАС исполнилось 85 лет. Всего за эти годы было рассмотрено более 10 000 дел. МКАС имеет право рассматривать не только международные, но и внутренние споры.

