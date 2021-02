Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе

Шестой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Верховного суда РБ, по которому были удовлетворены требования прокуратуры республики о взыскании с дочери бывшего федерального инспектора по Оренбургской области и Башкирии Петра Капишникова стоимости незаконно выделенной квартиры в Уфе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, квартира площадью более 120 квадратных метров была предоставлена дочери госслужащего с нарушением требований законодательства. В последствии собственность была продана. Республиканская прокуратура обратилась в Кировский суд Уфы с требованием взыскать с неё стоимость квартиры. Тогда суд отклонил иск. Ведомство подало апелляцию в Верховный суд Башкирии и он удовлетворил требования в полном объеме. Законность решения ВС подтвердил Кассационный суд. По решению суда на земельный участок и жилой дом ответчицы наложен арест. В настоящее время фактичског исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства. Напомним, в 2008 году между «Управлением жилищного хозяйства Уфы» и действующим на тот момент главным федеральным инспектором по РБ Петром Капишниковым был заключен договор найма служебного помещения, по которому последнему предоставлялась в пользование четырехкомнатная служебная квартира в Уфе. В августе 2014 года жилплощадь предоставили инспектору на основании договора социального найма, чем и воспользовался чиновник и оформил жилье на свою дочь. А в сентябре 2018 года в Следкоме республики заявили, что неустановленные сотрудники управления жилищного хозяйства Уфы превысили свои полномочия, переоформив четырёхкомнатную квартиру со служебного договора на социальный. Семья чиновника при этом в улучшении жилищных условий не нуждалась. Ущерб бюджету в итоге составил более 3,5 миллионов рублей.

