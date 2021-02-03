Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе

Напомним, в 2008 году между «Управлением жилищного хозяйства Уфы» и действующим на тот момент главным федеральным инспектором по РБ Петром Капишниковым был заключен договор найма служебного помещения, по которому последнему предоставлялась в пользование четырехкомнатная служебная квартира в Уфе. В августе 2014 года жилплощадь предоставили инспектору на основании договора социального найма, чем и воспользовался чиновник и оформил жилье на свою дочь.