Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе

Суд обязал дочь экс-чиновника выплатить 12,3 млн рублей за служебную квартиру в Уфе

Вчера, 13:32ОбществоАнна КононоваPhoto: Прокуратура Башкирии
Шестой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения Верховного суда РБ, по которому были удовлетворены требования прокуратуры республики о взыскании с дочери бывшего федерального инспектора по Оренбургской области и Башкирии Петра Капишникова стоимости незаконно выделенной квартиры в Уфе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, квартира площадью более 120 квадратных метров была предоставлена дочери госслужащего с нарушением требований законодательства. В последствии собственность была продана.

Республиканская прокуратура обратилась в Кировский суд Уфы с требованием взыскать с неё стоимость квартиры. Тогда суд отклонил иск. Ведомство подало апелляцию в Верховный суд Башкирии и он удовлетворил требования в полном объеме.

Законность решения ВС подтвердил Кассационный суд. По решению суда на земельный участок и жилой дом ответчицы наложен арест. В настоящее время фактичског исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства.

Напомним, в 2008 году между «Управлением жилищного хозяйства Уфы» и действующим на тот момент главным федеральным инспектором по РБ Петром Капишниковым был заключен договор найма служебного помещения, по которому последнему предоставлялась в пользование четырехкомнатная служебная квартира в Уфе. В августе 2014 года жилплощадь предоставили инспектору на основании договора социального найма, чем и воспользовался чиновник и оформил жилье на свою дочь.

А в сентябре 2018 года в Следкоме республики заявили, что неустановленные сотрудники управления жилищного хозяйства Уфы превысили свои полномочия, переоформив четырёхкомнатную квартиру со служебного договора на социальный. Семья чиновника при этом в улучшении жилищных условий не нуждалась. Ущерб бюджету в итоге составил более 3,5 миллионов рублей.

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