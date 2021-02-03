Омская область получила более 10 000 доз противоковидной вакцины

Как сообщает infox.ru, со 2 февраля в Омской области начали массово прививать граждан, записавшихся на вакцинацию в январе. Медики звонят тем, кто находится в списках, имеющихся в больницах и поликлиниках, чтобы пригласить на прививку. Это позволяет избежать очередей.