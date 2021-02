Омская область получила более 10 000 доз противоковидной вакцины

Региональный Минздрав сообщил о прибытии в Омскую область 10 800 доз российской вакцины от коронавируса.

Как сообщает infox.ru, со 2 февраля в Омской области начали массово прививать граждан, записавшихся на вакцинацию в январе. Медики звонят тем, кто находится в списках, имеющихся в больницах и поликлиниках, чтобы пригласить на прививку. Это позволяет избежать очередей. По словам главы областного Минздрава Александра Мураховского, у тех, кто поставил прививку, вырабатываются антитела, сохраняющиеся в организме 8-16 месяцев. Для достижения такого результата необходимо вколоть оба компонента препарата.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter