Новый въезд в Сургут начнут строить летом 2021 года

В этом году запускается строительство нового въезда в Сургут. Магистраль будет соединять город с Белым Яром, как рассказал замгубернатора Югры Вадим Шувалов.

По новому проезду можно будет добраться из ПГТ в Сургут, сообщает muksun.fm. Также в этом году несколько новых улиц будут введены в эксплуатацию. Как заявляет Вадим Шувалов, благоустройство включает в себя не только появление новых дорожных участков, но и ремонт существующих. На реконструкцию нескольких проездов в бюджете заложен 41 млн рублей. На дорожное строительство в целом выделен бюджет в 1,2 млрд рублей, но власти рассматривают возможность увеличить смету, если появится новый источник финансирования. Сургут - логистический центр Югры, поэтому строительство дорог является приоритетной задачей для всего региона.

