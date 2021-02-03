Новый въезд в Сургут начнут строить летом 2021 года

Новый въезд в Сургут начнут строить летом 2021 года

Вчера, 11:22ОбществоPhoto: pixabay.com
В этом году запускается строительство нового въезда в Сургут. Магистраль будет соединять город с Белым Яром, как рассказал замгубернатора Югры Вадим Шувалов.

По новому проезду можно будет добраться из ПГТ в Сургут, сообщает muksun.fm. Также в этом году несколько новых улиц будут введены в эксплуатацию.

Как заявляет Вадим Шувалов, благоустройство включает в себя не только появление новых дорожных участков, но и ремонт существующих. На реконструкцию нескольких проездов в бюджете заложен 41 млн рублей.

На дорожное строительство в целом выделен бюджет в 1,2 млрд рублей, но власти рассматривают возможность увеличить смету, если появится новый источник финансирования.

Сургут - логистический центр Югры, поэтому строительство дорог является приоритетной задачей для всего региона.

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