Курултай Башкирии дал оценку закону о блокировке запрещенного контента в соцсетях

Согласно закону, теперь владелец соцсети обязан блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Запрещенным контентов являются материалы, пропагандирующие экстремизм, насилие, жестокость, а таже те, которые содержат нецензурную брань. При этом закон распространяется на соцсети с пользователями более 500 тысяч человек в сутки.