Курултай Башкирии дал оценку закону о блокировке запрещенного контента в соцсетях

В России вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал нововведения.

Он отметил, что социальные сети давно вошли в нашу жизнь. Кроме того, они являются одним из основных источников информации особенно для молодежи. Все происходящее в сети подчинялось внутренним правилам соцсетей. Данный пробел в законодательстве ликвидирован, отметил спикер парламента. Согласно закону, теперь владелец соцсети обязан блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Запрещенным контентов являются материалы, пропагандирующие экстремизм, насилие, жестокость, а таже те, которые содержат нецензурную брань. При этом закон распространяется на соцсети с пользователями более 500 тысяч человек в сутки. Константин Толкачев считает, что федеральный закон ускорит работы по очистке соцсетей от запрещенного контента. Он также добавил, что пользователи могут обжаловать блокировку материалов.

