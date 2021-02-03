Курултай Башкирии дал оценку закону о блокировке запрещенного контента в соцсетях

Он отметил, что социальные сети давно вошли в нашу жизнь. Кроме того, они являются одним из основных источников информации особенно для молодежи.
Все происходящее в сети подчинялось внутренним правилам соцсетей. Данный пробел в законодательстве ликвидирован, отметил спикер парламента.
Согласно закону, теперь владелец соцсети обязан блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Запрещенным контентов являются материалы, пропагандирующие экстремизм, насилие, жестокость, а таже те, которые содержат нецензурную брань. При этом закон распространяется на соцсети с пользователями более 500 тысяч человек в сутки.
Константин Толкачев считает, что федеральный закон ускорит работы по очистке соцсетей от запрещенного контента. Он также добавил, что пользователи могут обжаловать блокировку материалов.