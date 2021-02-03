Курултай Башкирии дал оценку закону о блокировке запрещенного контента в соцсетях

Курултай Башкирии дал оценку закону о блокировке запрещенного контента в соцсетях

Вчера, 10:05ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В России вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал нововведения.

Он отметил, что социальные сети давно вошли в нашу жизнь. Кроме того, они являются одним из основных источников информации особенно для молодежи.

Все происходящее в сети подчинялось внутренним правилам соцсетей. Данный пробел в законодательстве ликвидирован, отметил спикер парламента.

Согласно закону, теперь владелец соцсети обязан блокировать информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Запрещенным контентов являются материалы, пропагандирующие экстремизм, насилие, жестокость, а таже те, которые содержат нецензурную брань. При этом закон распространяется на соцсети с пользователями более 500 тысяч человек в сутки.

Константин Толкачев считает, что федеральный закон ускорит работы по очистке соцсетей от запрещенного контента. Он также добавил, что пользователи могут обжаловать блокировку материалов.

Related news:
Госсобрание БашкириизаконРоссияБашкириясоцсети
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы