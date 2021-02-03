«Инвестиции в будущее республики»: в Уфе открыли Центр цифрового образования

«Инвестиции в будущее республики»: в Уфе открыли Центр цифрового образования

Вчера, 12:57ОбществоАнна КононоваPhoto: Страница Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров побывал на открытии нового Центра цифрового образования «IT-Куб», который находится на базе полилингвальной школы № 16.

По сути, это инвестиции в будущее республики <…> Это новый формат ускоренного освоения актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий, сказал Радий Хабиров.

По его словам, центр бесплатно смогут посещать 450 учеников. Планируется, что до конца 2022 года в республике появятся ещё восемь таких учреждений: в Стерлитамаке, Нефтекамске, Сибае, Кумертау, Белорецке и на северо-востоке региона.

Радий Хабиров напомним, что в начале года в Деме был открыт детский сад на 180 мест, что стало «подспорьем для нас». Малыши там изучают русский, башкирский и английский языки в игровой форме.

После детсада им — прямиком в полилингвальную школу, благо она рядом, отметил Хабиров.

Напомним, ранее власти Башкирии анонсировали создание сети полилингвальных школ. До 2024 года их планируется открыть в Учалах, Ишимбае, туймазах, Дюртюлях и Сибае, а также в Абзелиловском, Салаватском, Белорецком и Иглинском районах. Ранее Радий Хабиров сообщил на своей странице во «ВКонтакте» об открытии полилингвальной школы в Нефтекамске с углубленным изучением татарского языка.

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