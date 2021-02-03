«Инвестиции в будущее республики»: в Уфе открыли Центр цифрового образования

Напомним, ранее власти Башкирии анонсировали создание сети полилингвальных школ. До 2024 года их планируется открыть в Учалах, Ишимбае, туймазах, Дюртюлях и Сибае, а также в Абзелиловском, Салаватском, Белорецком и Иглинском районах. Ранее Радий Хабиров сообщил на своей странице во «ВКонтакте» об открытии полилингвальной школы в Нефтекамске с углубленным изучением татарского языка.