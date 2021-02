Сотрудники Восточной мостостроительной компании возвращают долг по заработной плате в 46,5 млн рублей через суд. В настоящее время имущество директора арестовано.

Как сообщает atas.info, на генерального директора компании подали иск от 204 человек. Следствие установило, что рабочие не получали деньги с сентября 2019 года по март 2020 года. При этом средства со счетов предприятия шли на погашение займов, услуги контрагентов и другие расходы компании. В настоящее время директор погасил 36 млн рублей от изначального долга. Сейчас арест наложен на его участок, квартиру и дом.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter