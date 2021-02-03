Экс-мэр Ирек Ялалов оценил протестный потенциал Уфы и действия полиции на митингах

Экс-мэр Ирек Ялалов оценил протестный потенциал Уфы и действия полиции на митингах

Вчера, 14:53ОбществоКарина МамаеваPhoto: ялалов.рф
Сегодня, 3 февраля, в эфире «Эха Москвы в Уфе» бывший градоначальник Уфы Ирек Ялалов прокомментировал протестные акции, которые проходили в столице Башкирии две недели подряд.

— Нынешнюю ситуацию я рассматриваю как накопленный протестный потенциал за последние 3-4 года. Мы начали чувствовать себя похуже где-то с 2017 года. Я имею в виду уровень жизни в целом в стране. Понятно, здесь наложились многие вещи в экономике, санкции, и так далее. И протестный потенциал вырвался в форме призыва выйти на улицу за Навального.

По мнению Ирека Ялалова, протестная активность уфимцев продемонстрировала региональным и федеральным властям то, что «в городах-миллионниках ситуация может пойти по любому сценарию». Также сенатор от Башкирии в Совете Федерации оценил работу сотрудников полиции во время протестных акций.

— То, что касается тех видеокадров, как работают наши правоохранительные органы по задержанию участников акции, я бы сказал, что это был наиболее мягкий вариант из тех городов-миллионеров, которые я видел, особенно по сравнению с Москвой, — отметил он.

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