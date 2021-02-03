“Единая Россия” обеспечит общественный контроль строительства ФОКОТов

Как пишет nashgorod.ru, врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин рассказал, что для реализации инициативы за каждым объектом закрепят депутатов ГД РФ, а также региональных парламентов от ЕР. Они должны будут отслеживать процесс строительства спортобъектов и сообщать об этом местным жителям. Замсекретаря отметил, что конкурсный отбор подрядчика должен быть конкурентный и открытый, чтобы проект был завершен качественно и вовремя.