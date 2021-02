“Единая Россия” обеспечит общественный контроль строительства ФОКОТов

Партия “Единая Россия” и все россияне начнут контролировать ход строительства физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТов) с помощью цифрового сервиса. На возведение спортобъектов по предложению партии выделили два млрд рублей из федерального бюджета.

Как пишет nashgorod.ru, врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин рассказал, что для реализации инициативы за каждым объектом закрепят депутатов ГД РФ, а также региональных парламентов от ЕР. Они должны будут отслеживать процесс строительства спортобъектов и сообщать об этом местным жителям. Замсекретаря отметил, что конкурсный отбор подрядчика должен быть конкурентный и открытый, чтобы проект был завершен качественно и вовремя. “Депутаты вместе с жителями будут выезжать на стройки, встречаться с подрядчиками и представителями органов местного самоуправления, чтобы при необходимости оперативно решать возникающие проблемы”, — пояснил он. Сейчас идет создание сервиса, позволяющего в режиме онлайн отслеживать и изучать процесс строительства объектов. Особое внимание в партии намерены уделять благоустройству территорий вокруг комплексов — в том числе с использованием механизмов «народного бюджетирования». Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, в конце января Правительство РФ выделило два миллиарда рублей на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Инициатором этого вложения стала “Единая Россия”. Деньги пойдут на строительство ста объектов на территории городов и небольших населенных пунктов. Отмечается, что направленность ФОКОТов будет зависеть от климатических условий размещения. Например, в северных регионах построят хоккейные коробки, а в южных - площадки для баскетбола и волейбола. Но, так или иначе, все спортобъекты будут иметь футбольные поля, беговые дорожки, тренажерные залы и зоны для воркаута. “В Республике Башкортостан в текущем году будет построен один ФОКОТ. На эти цели выделены федеральные средства в сумме 20 млн рублей. Софинансирование за счет средств бюджета республики составит 0,4 млн рублей. В настоящее время принято предварительное решение о размещении данного ФОКОТа на территории Уфимского района. На текущей неделе планируется подписание соглашения о предоставлении субсидии Республике Башкортостан на указанные цели в «электронном бюджете». ФОКОТ будет включать в себя комплект искусственного покрытия для игры в мини-футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, ворота для игры в мини-футбол, уличные силовые тренажеры, комплект покрытия для беговых дорожек, мобильную баскетбольную ферму, комплект оборудования для функционального тренинга, а также иной спортивный инвентарь”, - отметила региональный координатор проекта «Детский спорт» в Башкортостане Рима Баталова.

