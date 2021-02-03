ДОМ.РФ займется превращением промзон в креативные пространства

В центральных районах 70% российских городов находятся неиспользуемые промышленные территории и объекты культурного наследия, заброшенные здания, поясняет руководитель Центра городских компетенций АСИ и организатор Rurban Creative Lab Татьяна Журавлева. «Они могут стать идеальным местом для обитания дизайнеров, журналистов, музыкантов, художников, фотографов, для которых высокие потолки и возможность работать круглосуточно в творческой атмосфере играют ключевую роль. Такие пространства создаются не только для работы, но и для жизни, для общения и генерирования общих идей», — говорит она. Пока лидер в создании креативных кластеров в России — Москва, где бывшие промзоны превратились в творческие пространства — «Флакон», «Винзавод» и другие, пишет rg.ru.