Дегтярев проинспектировал работу угольного терминала в Ванино

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев проверил экологическую ситуацию на терминале «ВаниноТрансУголь». Ранее в интернете появились жалобы местных жителей на угольную пыль.

Как сообщает vostokmedia.com, врио губернатора заявил, что соблюдать экологические нормы необходимо, даже если придется нести определенные издержки. «Когда мы открывали этот терминал, мы договаривались, что соблюдаем меры экологической и промышленной безопасности в интересах людей», - напомнил Дегтярев. В ходе инспекции выяснилось, что предприятие не нарушало экологические стандарты. Та пыль, которую почувствовали люди, образовалась из-за потери на морозе свойств присадки, препятствующей пылеобразованию. Позже сильный ветер поднял пыль в воздух. Как сказал первый замглавы предприятия по эксплуатации Евгений Григорьев, терминал приостановил выгрузку, пока ветер не прекратится. Также для нормализации экологической ситуации до апреля предприятие сократило объемы производства в ущерб компании. Теперь АО «ВаниноТрансУголь» запрещено работать при скорости ветра более восьми метров в секунду. Специалисты отметили, что замеченное жителями пыление не вышло за границы санитарно-защитных зон и окружающая среда близлежащих поселений не пострадала. «Будем тщательно контролировать эту ситуацию. Необходимо соблюсти баланс между работой терминала, на котором трудятся местные жители, и безопасностью окружающей среды», - заявил Дегтярев. Сообщается, что АО «ВаниноТрансУголь» и власти Хабаровского края договорились о совместной работе по дополнительному сокращению вредных выбросов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter