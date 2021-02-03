Дегтярев проинспектировал работу угольного терминала в Ванино

Как сказал первый замглавы предприятия по эксплуатации Евгений Григорьев, терминал приостановил выгрузку, пока ветер не прекратится. Также для нормализации экологической ситуации до апреля предприятие сократило объемы производства в ущерб компании. Теперь АО «ВаниноТрансУголь» запрещено работать при скорости ветра более восьми метров в секунду.