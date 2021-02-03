Дегтярев проинспектировал работу угольного терминала в Ванино

Как сообщает vostokmedia.com, врио губернатора заявил, что соблюдать экологические нормы необходимо, даже если придется нести определенные издержки.
«Когда мы открывали этот терминал, мы договаривались, что соблюдаем меры экологической и промышленной безопасности в интересах людей», - напомнил Дегтярев.
В ходе инспекции выяснилось, что предприятие не нарушало экологические стандарты. Та пыль, которую почувствовали люди, образовалась из-за потери на морозе свойств присадки, препятствующей пылеобразованию. Позже сильный ветер поднял пыль в воздух.
Как сказал первый замглавы предприятия по эксплуатации Евгений Григорьев, терминал приостановил выгрузку, пока ветер не прекратится. Также для нормализации экологической ситуации до апреля предприятие сократило объемы производства в ущерб компании. Теперь АО «ВаниноТрансУголь» запрещено работать при скорости ветра более восьми метров в секунду.
Специалисты отметили, что замеченное жителями пыление не вышло за границы санитарно-защитных зон и окружающая среда близлежащих поселений не пострадала.
«Будем тщательно контролировать эту ситуацию. Необходимо соблюсти баланс между работой терминала, на котором трудятся местные жители, и безопасностью окружающей среды», - заявил Дегтярев.
Сообщается, что АО «ВаниноТрансУголь» и власти Хабаровского края договорились о совместной работе по дополнительному сокращению вредных выбросов.