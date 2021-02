Бывший мэр Уфы ответил на претензии, связанные со вставкой на Бельском мосту

Сенатор от Башкирии в Совете Федерации и бывший глава администрации Уфы Ирек Ялалов ответил на претензии граждан о строительстве вставки на Бельском мосту и ремонте путепровода на Заки Валиди в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Уфе».

Экс-мэр Уфы отметил, что вопросами мостостроения занимается уже 20 лет, а том числе и сейчас, в Совете Федерации. По его словам, первый Бельский мост 1956 года, он был построен под гужевые погрузки и 5-тонные автомобили и уже в 80-е годы находился в предаварийном состоянии, потому что нагрузка на ось резко возросла. Второй мост для въезда в город был построен в 1991 году. — Я, кстати, по старому мосту никогда не езжу, зная его инженерное состояние. Вставка нужна для того, чтобы потом закрыть старый мост. На сколько он будет закрыт, на 2-3-5 лет – никто не знает. Подразумевалось, что русловые опоры можно будет использовать, но практика говорит о том, что если строить мост под современные нагрузки, приходится все разбирать и строить заново. Поэтому единственный выход – построить вставку, — отметил Ялалов. Также он пояснил, для чего потребовалось реконструировать путепровод на Заки Валиди. — Развязка расширяется, потому что на месте состыковки всех мостовых сооружений она должна быть как минимум восьмиполосной. Решение принято более бюджетное, добавить по одной полосе проспекта Октября и наверху путепровод, который идет в сторону Сочинской, там тоже добавится по одной полосе. Это позволит улучшить ситуацию, — сказал Ирек Ялалов. Также он отметил, что сейчас власти делают все правильно. Согласно генплану Уфы, в городе ежегодно должно строиться и реконструироваться по 1,5-2 путепровода и 2-3 подземных перехода.

