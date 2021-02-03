Бывший мэр Уфы ответил на претензии, связанные со вставкой на Бельском мосту

Экс-мэр Уфы отметил, что вопросами мостостроения занимается уже 20 лет, а том числе и сейчас, в Совете Федерации. По его словам, первый Бельский мост 1956 года, он был построен под гужевые погрузки и 5-тонные автомобили и уже в 80-е годы находился в предаварийном состоянии, потому что нагрузка на ось резко возросла. Второй мост для въезда в город был построен в 1991 году.