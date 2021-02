Большая часть жителей Пермского края, которые заболели в последние сутки коронавирусом, в возрасте более 50 лет.

Как сообщает properm.ru, из 281 новых заразившихся тех, кто отметил полувековой юбилей, - 106 человек. Детей — десять. Коронавирус обнаружен у 108 мужчин и 173 женщин. Из них госпитализированы 57 человек. Остальные лечатся дома. Всего таким образом в регионе с начала пандемии заболело 40 366 человек. За последние сутки в крае зарегистрировано 17 летальных исходов, причиной которых был COVID-19, либо он усугубил сопутствующие заболевания.

