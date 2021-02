«БашРТС» задержит доставку квитанций за отопление и горячую воду

Ресурсоснабжающая организация «БашРТС» задержит доставку счетов за отопление и горячую воду из-за поведения дополнительных работ. Квитанции абонентам доставят в первой декаде февраля. При этом оплатить квитанции можно будет до 15 числа этого же месяца.

По предварительным данным проверки многие показатели в квитанциях за январь признана соизмеримой декабрьским значениям. Тем не менее компания в результате анализа определила отклонения показателей в некоторых домах, это и стало причиной массовой проверки данных, которые поступают от управляющих компаний. Эксперты также заключили, что переход на 1/8 привел к снижению общей суммы оплаты за отопление у некоторых потребителей. А у большинства граждан сумма не отличается о той, что была выплачена в 2019 году.

