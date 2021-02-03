Ансамбль «Мироколица» из Башкирии принял участие в шоу «Поле чудес»

Он рассказал, что новость о съемках программы стала известна буквально за неделю. Администрация поддержала Центр народной культуры и досуга, на базе которого занимается ансамбль «Мироколица».
Собрали подарки и выбрали песню для выступления. В игре за барабаном, от лица коллектива, участвовала Александра Алыева, рассказал в соцсетях Рустем Афзалов.
Выпуск «Поле чудес» выйдет в эфир на этой неделе 5 февраля на Первом канале в 19:45.
Напомним, ранее 81-летняя жительница Башкирии стала участницей шоу. Она подарила ведущему Леониду Якубовичу чак-чак и и символ куницы.