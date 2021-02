Ансамбль «Мироколица» из Башкирии принял участие в шоу «Поле чудес»

Ансамбль «Мироколица» из Башкирии принял участие в капитал-шоу «Поле чудес». Об этом рассказал глава администрации Сибая Рустем Афзалов.

Он рассказал, что новость о съемках программы стала известна буквально за неделю. Администрация поддержала Центр народной культуры и досуга, на базе которого занимается ансамбль «Мироколица». Собрали подарки и выбрали песню для выступления. В игре за барабаном, от лица коллектива, участвовала Александра Алыева, рассказал в соцсетях Рустем Афзалов. Выпуск «Поле чудес» выйдет в эфир на этой неделе 5 февраля на Первом канале в 19:45. Напомним, ранее 81-летняя жительница Башкирии стала участницей шоу. Она подарила ведущему Леониду Якубовичу чак-чак и и символ куницы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter