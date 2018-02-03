В правительстве Башкирии отчитались о появлении стоматологии на колесах

Мобильную клинику купили на средства регионального минздрава и правительства республики. Стоматологическая помощь будет оказываться бесплатно, при предъявлении медицинского полиса. В салоне есть зона ожидания и приема, оборудованы сестринский кабинет, кабинет стоматолога. «Установленное оборудование европейского качества позволяет оказывать все виды стоматологической помощи на месте», - рассказали в пресс-службе минздрава республики.