В правительстве Башкирии отчитались о появлении стоматологии на колесах

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Мобильный стоматологический комплекс будет оказывать помощь жителям отдаленных районов республики.
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Мобильную клинику купили на средства регионального минздрава и правительства республики. Стоматологическая помощь будет оказываться бесплатно, при предъявлении медицинского полиса. В салоне есть зона ожидания и приема, оборудованы сестринский кабинет, кабинет стоматолога. «Установленное оборудование европейского качества позволяет оказывать все виды стоматологической помощи на месте», - рассказали в пресс-службе минздрава республики.
Первый выезд мобильный комплекс совершит в селе первомайское Стерлитамакского района. В планах – объехать 18 районов Башкирии.
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