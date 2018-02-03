В Башкирии утвердили эмблему к Году семьи

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Из 78 заявок экспертное жюри из минтруда выбрали работу уфимца Владислава Ахметова.
Заявки рассматривали две недели. 51 работу исключили из-за несоответствия требованиям конкурса. Владиславу Ахметову 29 лет. Дизайнер взял за основу башкирский орнамент кускар и использовал его для стилизации многодетной семьи.
«Основной цвет моей эмблемы — бирюзовый, который означает исцеление, интуицию, щедрость, независимость, творчество, уверенность, общение и любовь. Этот яркий цвет никого не оставляет равнодушным и очень редко вызывает отрицательные эмоции», — объяснил Владислав Ахметов.
2 февраля эмблему одобренную жюри утвердили.
Напомним, что 2018 год указом главы республики назван Годом семьи.
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