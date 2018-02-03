Приставы Башкирии нашли в квартире у должника медали Второй мировой

Сотрудники ведомства начали поиск его владельца.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов республики, 29-летний житель Кармаскалинского района накопил долг около 50 тысяч рублей – по штрафам ГИБДД и кредитным обязательствам.

В ходе личного досмотра у должника были обнаружены награды Второй мировой войны: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945гг.», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг» и Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Мужчина пояснил, что медали нашел в недавно купленном автомобиле

LADA, но данный факт, по непонятной причине, ото всех утаил. Медали в настоящее время находятся у полицейских.