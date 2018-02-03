Неделя в Башкирии: Память, ГИБДД, взятки, Грудинин и девочка-лилипут

Напоминаем о главных событиях и интересных материалах недели.

В понедельник, 29 января, Медиакорсеть рассказала о историях людей, репрессированных в советские годы. За период с конца 20-х до начала 50-х годов ХХ века в Башкирии, по официальным данным, были репрессированы больше 50 тысяч человек. Материал называется «История зла: хорошо ли в Башкирии помнят жертв политрепрессий».

В этот же день стало известно, что ГИБДД пытается привлечь к ответственности заместителя главы администрации Сибая Наиля Халиуллина – за то, что он покинул место ДТП, где сбил человека. Хотя сам чиновник этот случай отрицает.

Во вторник, 30 января, мы рассказали о том, что в Башкирии суд начал рассматривать дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в отношении начальников отделов ГИБДД по Абзелиловскому и Баймакскому районам. По версии следствия, в 2016 году они выдали водительское удостоверение без сдачи соответствующих экзаменов.

В среду, 31 января, многих читателей взволновала история о 22-летней Нине Харенко из Давлекановского района Башкирии, которую называют «взрослым ребенком» из-за маленького роста и целого ряда неизлечимых заболеваний. Чиновники лишили ее инвалидности и льгот на жизненно необходимые лекарства.

Главным политическим событием этого дня стал визит в Уфу кандидата в президенты России Павла Грудинина. Репортаж о его встрече с журналистами можно прочитать здесь.

В четверг, 1 февраля, мы узнали о том, что в Бирске межрайонный суд вынес приговор 35-летнему фельдшеру местной центральной районной больницы, который признан виновным в неоказании помощи человеку без уважительных причин, которое повлекло смерть больного.

В этот же день правоохранительные органы сообщили о задержании заместителя главы администрации – начальника управления сельского хозяйства администрации Дюртюлинского района Башкирии - за взятку в 220 тысяч рублей, которую он потребовал с местного животновода еще два года назад.

В пятницу, 1 февраля, был задержан начальник финансово-экономического управления Башкирского государственного университета (БашГУ) – за взятку покрупнее – в 500 тысяч рублей.

В этот же день Медиакорсеть опубликовала материал «Черные ритуалы: Как в Башкирии работают фирмы похоронных услуг». Мы выясняли, какие «подводные камни» сегодня есть в этой сфере.