Скончался экс-руководитель пресс-службы «Башнефти» Александр Шадрин

Напомним, Александр Шадрин после окончания МГУ имени Ломоносова устроился корреспондентом в «Коммерсант». В 1999 году его пригласили работать в ЮКОС, где через три года возглавил пресс-службу компании. В период с 2006 по 2008 года он являлся пресс-секретарем ТНК-ВР, после чего ушел в ОАО «Стройтрансгаз». С 2011 по 2016 года работал в «Башнефти». Последним местом работы стала компания «Росгеология», где Шадрин возглавлял пресс-службу.