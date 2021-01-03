Скончался экс-руководитель пресс-службы «Башнефти» Александр Шадрин

Скончался экс-руководитель пресс-службы «Башнефти» Александр Шадрин

Вчера, 10:16ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook
На 51 году жизни скончался глава пресс-службы «Росгеологии» Александр Шадрин. Об этом в соцсетях рассказала экс-главный редактор «Коммерсанта» Наталья Павлова.

Павлова вспоминает, что ещё 31 декабря они поздравили друг друга с Новым годом.

Ушел один из лучших людей, которых мне посчастливилось встретить в своей профессии — Саша Шадрин. Давно так не сожалела ни о чьем уходе. Покойся с миром, дорогой товарищ и коллега. Мы тебя будем помнить. Жаль, что так рано ушел, пишет она.

Напомним, Александр Шадрин после окончания МГУ имени Ломоносова устроился корреспондентом в «Коммерсант». В 1999 году его пригласили работать в ЮКОС, где через три года возглавил пресс-службу компании. В период с 2006 по 2008 года он являлся пресс-секретарем ТНК-ВР, после чего ушел в ОАО «Стройтрансгаз». С 2011 по 2016 года работал в «Башнефти». Последним местом работы стала компания «Росгеология», где Шадрин возглавлял пресс-службу.

РоссияБашкирияБашнефть
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы