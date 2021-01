Скончался экс-руководитель пресс-службы «Башнефти» Александр Шадрин

На 51 году жизни скончался глава пресс-службы «Росгеологии» Александр Шадрин. Об этом в соцсетях рассказала экс-главный редактор «Коммерсанта» Наталья Павлова.

Павлова вспоминает, что ещё 31 декабря они поздравили друг друга с Новым годом. Ушел один из лучших людей, которых мне посчастливилось встретить в своей профессии — Саша Шадрин. Давно так не сожалела ни о чьем уходе. Покойся с миром, дорогой товарищ и коллега. Мы тебя будем помнить. Жаль, что так рано ушел, пишет она. Напомним, Александр Шадрин после окончания МГУ имени Ломоносова устроился корреспондентом в «Коммерсант». В 1999 году его пригласили работать в ЮКОС, где через три года возглавил пресс-службу компании. В период с 2006 по 2008 года он являлся пресс-секретарем ТНК-ВР, после чего ушел в ОАО «Стройтрансгаз». С 2011 по 2016 года работал в «Башнефти». Последним местом работы стала компания «Росгеология», где Шадрин возглавлял пресс-службу.

