БашРТС ответил на жалобы жителей из-за платежек с большими суммами

Жители Башкирии в соцсетях пожаловались на счета в декабрьских квитанциях, передает ИА «Башинформ». БашРТС в свою очередь объяснил, почему в конце года пришли такие счета.

По данным БашРТС, на сумму в квитанциях повлияла температура воздуха на улице — декабрь оказался холоднее на восемь градусов, чем ноябрь. В связи с этим пришлось увеличить расход тепловой энергии в домах, что и привело к повышению платы за услуги ЖКХ. В среднем, мы отмечаем рост сумм за отопление на 30 процентов от прошлого месяца, цитирует издание директора компании Тимофея Дубровского. Также известно, что 73% потребителей получили счета с суммой превышающей четыре тысячи рублей. Напомним, ранее жители Уфы вышли на пикет, заявив, что устали платить «драконовские» суммы за отопление. Кроме того, они потребовали вернуть БашРТС в собственность республики, а также возместить переплаченные деньги. Они записали видеообращение в адрес президента России Владимира Путина.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter