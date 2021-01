В Башкирии сразу 22 человека стали победителями «Русского лото». Жители республики выиграли по миллиону рублей.

Башкирия заняла третью строчку в рейтинге лотереи по количеству миллионеров. Победителями-миллионерами стали 22 человека. При этом билет стоил всего 100 рублей. Ещё 21 житель Башкирии выиграл по 706,5 тысячи рублей. В рейтинге Башкирию обогнали Москва и Санкт-Петербург, где миллионерами стали 113 и 45 человек соответственно. Всего в новогоднем розыгрыше выиграло более 11 7 52 012 билетов. Общая сумма выигрышей составила более двух миллиардов рублей.

