В Башкирии возобновлена работа ледовой переправы в Бирске
Сегодня, 09:40ОбществоРустэм БашкирцевФото: birsk.24sity.ru
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МЧС Башкирии сообщило о возобновлении работы ледовой переправы через р. Белую в г. Бирске.
Как следует из сообщения МЧС Башкирии, грузоподъемность переправы составляет 3 тонны. Она была закрыта в связи с теплой погодой и активным таянием льда. Теперь установилась устойчивая морозная погода, именно поэтому было принято решение об открытии переправы.
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