В Башкирии возобновлена работа ледовой переправы в Бирске

МЧС Башкирии сообщило о возобновлении работы ледовой переправы через р. Белую в г. Бирске.

Как следует из сообщения МЧС Башкирии, грузоподъемность переправы составляет 3 тонны. Она была закрыта в связи с теплой погодой и активным таянием льда. Теперь установилась устойчивая морозная погода, именно поэтому было принято решение об открытии переправы.