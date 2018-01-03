Следком Башкирии назвал предварительную причину гибели двух мужчин в пожаре

Следком Башкирии начал доследственную проверку по факту гибели двух мужчин в пожаре в Уфе.

Как следует из сообщения следкома Башкирии, после тушения пожара в доме на ул. Мусоргского обнаружены тела двух мужчин: хозяина и его гостя. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.