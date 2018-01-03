Следком Башкирии назвал предварительную причину гибели двух мужчин в пожаре
Сегодня, 18:05ОбществоРустэм БашкирцевФото: surb.sledcom.ru
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Следком Башкирии начал доследственную проверку по факту гибели двух мужчин в пожаре в Уфе.
Как следует из сообщения следкома Башкирии, после тушения пожара в доме на ул. Мусоргского обнаружены тела двух мужчин: хозяина и его гостя. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего,- говорится в сообщении следкома. - По окончании осмотра тел будут назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших, а также пожарно-технические исследования.
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