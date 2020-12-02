Ввод экспортной пошлины на зерно ударит по российским аграриям

Многие контракты на первые два зимних месяца уже подписаны, заявки на железнодорожные перевозки расписаны в соответствии с мощностями по выгрузке. Особая активность наблюдается на направлениях с меньшим грузопотоком, где есть возможности по отгрузке (Азербайджан, порты Балтики и Дальнего Востока). В будущем из-за растущей конкуренции поток экспорта станет равномернее. Эксперты отметили, что за последние несколько лет количество зерновозов в России увеличилось с 40 тысяч до 51 тысячи, и при таких условиях существующий парк вагонов полностью востребован. Его дефицита для перевозок зерна не предвидится.