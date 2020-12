Ввод экспортной пошлины на зерно ударит по российским аграриям

В Союзе экспортеров зерна назвали избыточной меру по вводу экспортной пошлины на зерно. Члены организации направили российскому правительству письмо, в котором попросили не вводить новые пошлины.

“По нашему мнению, введение пошлины является избыточной ограничительной мерой, демотивирующей и существенно затрагивающей финансовое состояние как экспортеров зерна, так и сельхозпроизводителей, положение многих из которых серьезно страдает от продолжающейся засухи на юге России”, - говорится в письме. Как пишет interfax.ru, идею о введении пошлины предложили отраслевые объединения, которые представляют интересы животноводов и перерабатывающей отрасли. Им не понравился резкий рост цен на зерно, который наблюдался в 2020 году, поэтому они предложили ограничить экспорт за счет новой пошлины. По информации Союза, на внешних рынках сформировался повышенный спрос на российское зерно. В этом году закупки увеличили сразу несколько стран и даже появились новые крупные покупатели. Экспортная пошлина повысит цены на российское зерно и сделает его менее привлекательным для иностранных партнеров. Это может привести к потере ключевых потребителей и заметному сужению рынков сбыта. В своем письме члены Союза также отметили, что в России достаточно зерна и для внешнего, и для внутреннего рынков. Валовой сбор составляет более 127 миллионов тонн, а на экспорт идет чуть больше 50 миллионов тонн. По словам руководителя аналитического центра АО “Русагротранс” Игоря Павенского, вводить пошлину излишне, так как экспортный потенциал по пшенице в этом сельскохозяйственном году очень высок из-за хорошей урожайности. В настоящее время проводятся тендеры с поставкой пшеницы и ячменя в январе-феврале следующего года. “Введение пошлины приведет к изменению экономики сделок и убытку экспортеров”, - предупредил он. Многие контракты на первые два зимних месяца уже подписаны, заявки на железнодорожные перевозки расписаны в соответствии с мощностями по выгрузке. Особая активность наблюдается на направлениях с меньшим грузопотоком, где есть возможности по отгрузке (Азербайджан, порты Балтики и Дальнего Востока). В будущем из-за растущей конкуренции поток экспорта станет равномернее. Эксперты отметили, что за последние несколько лет количество зерновозов в России увеличилось с 40 тысяч до 51 тысячи, и при таких условиях существующий парк вагонов полностью востребован. Его дефицита для перевозок зерна не предвидится.

