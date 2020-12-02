В России создали приложение для экономии электроэнергии

В России создали приложение для экономии электроэнергии

Вчера, 17:48ОбществоPhoto: pixabay.com
Ученые из Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) создали приложение, позволяющее получить прогноз почасовых цен на электричество.

Приложение обладает простым и понятным интерфейсом. Пользоваться им под силу любому, кто обладает минимальными навыками программирования. С его помощью можно сэкономить до десятой части платы за электроэнергию.

По словам экспертов, в процессе планирования расходов важно знать, как колеблется цена на электричество, но действующие сервисы для прогнозирования трудно поддаются освоению. Приложение сотрудников ЯГТУ функционирует на базе искусственного интеллекта (ИИ), благодаря чему значительно упрощается процесс использования, сообщает ФедералПресс.

Как пояснил доцент кафедры «Кибернетика» ЯГТУ Олег Марьясин, искусственный интеллект (ИИ) позволяет обнаруживать скрытые закономерности в данных и применять их для выстраивания прогнозов.

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