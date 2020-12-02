В Одноклассниках появились мини-приложения с такси, доставкой еды, поиском работы

С помощью мини-приложения такси от Ситимобил можно вызвать машину в более чем 70 городах, где представлен сервис. Пользователям будут доступны все стандартные тарифы, а также возможность выбрать подходящий способ оплаты и применить промокод на скидку. Мини-приложение от Delivery Club позволяет заказывать продукты или готовую еду из более чем 30 тысяч заведений, с выбором ресторана помогут категории, отзывы и обозначенный уровень цен. Благодаря сервису «ОК Работа» от Worki пользователи соцсети могут быстро составить резюме и найти работу рядом с домом. Мини-приложение автоматически добавит в анкету имя, фамилию, номер телефона и фотографию из профиля, подскажет, какие еще данные нужно указать, а затем подберет вакансии с учетом персональных интересов и геолокации кандидата.