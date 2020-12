В Одноклассниках появились мини-приложения с такси, доставкой еды, поиском работы

В Одноклассниках появились сервисы, реализованные на платформе VK Mini Apps.

Пользователи теперь могут прямо из мобильного приложения соцсети, например, заказывать еду, вызывать такси и искать работу, а разработчики мини-приложений — размещать их сразу на двух платформах, получая дополнительный трафик и заработок. Это новый шаг в развитии экосистемных продуктов Mail.ru Group. На первом этапе в ОК появились сервисы заказа такси от Ситимобил, доставки еды от Delivery Club, поиска работы от Worki, а также мини-приложения о курсах валют и прогнозе погоды. Все они представлены в разделе «Приложения» в ОК — он уже доступен на Android и в ближайшее время появится на iOS. Скачивать дополнительные программы на телефон не нужно: все возможности сервисов есть прямо в соцсети. С помощью мини-приложения такси от Ситимобил можно вызвать машину в более чем 70 городах, где представлен сервис. Пользователям будут доступны все стандартные тарифы, а также возможность выбрать подходящий способ оплаты и применить промокод на скидку. Мини-приложение от Delivery Club позволяет заказывать продукты или готовую еду из более чем 30 тысяч заведений, с выбором ресторана помогут категории, отзывы и обозначенный уровень цен. Благодаря сервису «ОК Работа» от Worki пользователи соцсети могут быстро составить резюме и найти работу рядом с домом. Мини-приложение автоматически добавит в анкету имя, фамилию, номер телефона и фотографию из профиля, подскажет, какие еще данные нужно указать, а затем подберет вакансии с учетом персональных интересов и геолокации кандидата. Разработчики могут разместить свой сервис в ОК бесплатно. Для этого достаточно пройти модерацию — заявку можно подать в настройках мини-приложения. При этом не важно, кто создал проект, — независимая команда или представители бизнеса. Сергей Ставский, руководитель проектов и мобильного направления социальной сети Одноклассники «Интеграция платформы мини-приложений в ОК — важный этап в развитии синергии продуктов Mail.ru Group. Сервисы на базе VK Mini Apps сделают пользовательский опыт в ОК более разнообразным, благодаря этому в соцсети можно будет не только обмениваться эмоциями и контентом с друзьями, но и получать полезные услуги. Кроме того, разработчики приложений и бренды смогут значительно увеличить свою аудиторию. В конечном итоге от подобных интеграций в выигрыше остаются все: пользователи, разработчики приложений и обе социальные сети Одноклассники и ВКонтакте». Антон Циварев, директор по развитию суперприложения ВКонтакте «Мы хотим, чтобы наши технологии помогали бизнесу и независимым разработчикам решать свои задачи: расширять аудиторию, по-новому с ней коммуницировать, успешнее монетизировать проекты. Интеграция VK Mini Apps в Одноклассники позволяет сервисам охватить еще больше пользователей — а значит, создавать их становится еще более выгодно, чем нативные приложения: разработка занимает меньше времени и усилий, а соцсети открывают доступ к многомиллионной аудитории и предоставляют больше возможностей для продвижения». Одноклассники активно развивают сервисы для общения, получения услуг и покупки товаров внутри соцсети. В частности, в ОК можно оплачивать услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД, пополнять баланс мобильного, покупать товары в совместном маркетплейсе с AliExpress. Кроме того, пользователи ОК могут прямо в соцсети найти мастеров по маникюру, парикмахеров, рабочих для строительства и ремонта, репетиторов и тренеров, диетологов и нутрициологов с помощью сервиса «Мастера». VK Mini Apps — открытая платформа, которая позволяет создавать и использовать дополнительные сервисы в приложении и десктопной версии ВКонтакте. Количество активных мини-приложений растет: еще во втором квартале их было 16 тысяч, а в третьем — уже 22 600. ВКонтакте регулярно поддерживает разработчиков сервисов VK Mini Apps. Например, в этом году компания создала рекламный формат специально для продвижения мини-приложений, а также увеличила выплаты за рекламу внутри сервиса.

