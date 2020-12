Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею создания в России программы «Земский строитель».

Как пишет RT, депутат отметил острый дефицит кадров в сфере строительства из-за того, что мигранты покинули страну после начала пандемии. По его словам, программу можно создавать, если она поможет покрыть дефицит строительных специальностей в сельской местности. А для этого необходимо создавать привлекательные условия труда в селах, считает Нилов.

