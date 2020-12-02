В Башкирии осудят бывшего замглавы сельсовета за мошенничество при оформлении земли

Известно, что в 2014 году мужчина использовал свое служебное положение и выписал из похозяйственной книги участок земли размером 8 соток в селе Темясово. Таким образом он присвоил участок себе, зарегистрировав право собственности через Росреестр. При этом мужчина не относился к категории людей, которым положен участок земли на безвозмездной основе. У него в собственности уже был один земельный участок.