В Башкирии осудят бывшего замглавы сельсовета за мошенничество при оформлении земли

В Башкирии осудят бывшего замглавы сельсовета за мошенничество при оформлении земли

Вчера, 16:39ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Следователи Сибайского межрайонного отдела завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего сотрудника Темясовского сельсовета Баймакского района. Бывший заместитель главы сельсовета обвиняется в мошенничестве при оформлении земельных участков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в 2014 году мужчина использовал свое служебное положение и выписал из похозяйственной книги участок земли размером 8 соток в селе Темясово. Таким образом он присвоил участок себе, зарегистрировав право собственности через Росреестр. При этом мужчина не относился к категории людей, которым положен участок земли на безвозмездной основе. У него в собственности уже был один земельный участок.

Сотрудник сельсовета нарушил права жителей Баймакского района, которым положена земля для улучшения жилищных условий. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. А главе администрации Баймакского района было поручено усилить контроль за процедурой выдачи земельных участков.

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