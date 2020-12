По Уфе с 30 декабря начали ездить автобусы с валидаторами – устройством для электронной оплаты проезда. Пока такие аппараты внедрили в автобусы, которые двигаются по 75-му маршруту, сообщили в «Башавтотрансе».

Всего на данном маршрута работает 25 автобусов. Оплачивать проезд, не отвлекая водителя можно по любой банковской карте, а также по единой транспортной карте «Алга». Бумажный чек будет получать водитель на своем терминале и передавать пассажиру, оплатившему проезд. Напомним, ранее стало известно о запуске 14-го «Автобуса милосердия». В нем бездомным будут оказывать медико-санитарную помощь, раздавать горячее питание и одежду.

