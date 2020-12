Спрос крупных компаний Башкирии на облачные сервисы увеличился вдвое

МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы. За 11 месяцев 2020 года объём хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупные промышленные компании составили более 50% корпоративных пользователей на конец ноября.

«Облачным лидером» в республике стала отрасль промышленности и производства, в том числе, медицинские и фармацевтические компании, а также компании, занимающиеся выпуском изделий специального назначения. Торговая отрасль заняла второе место по объему подключений к провайдеру #CloudMTS. В этом сегменте облачные услуги выбирают компании, занимающиеся производством промышленных товаров, продуктов питания, а также ритейл. Всего сфера торговли занимает 20 процентов от общей доли. Башкирские компании особенно активно использовали IaaS-решения — на их долю пришлось 70 процентов контрактов #CloudМТS. В облако переносили клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения, базы данных и корпоративную почту. Порядка 20 процентов пришлось на сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места, что обусловлено активизацией дистанционных форматов в республике. Для обеспечения защиты от кибератак бизнес пользовался услугами информационной безопасности из облака, доля которых превысила 10 процентов среди всех новых подключений. Кроме того, компании стали чаще подключать услуги резервного копирования, заботясь о сохранности данных. «В 2020 году мы зафиксировали заметный рост интереса к облачным сервисам в Башкирии у крупных промышленных компаний, а также у среднего и малого бизнеса. Это не удивительно. „Облака“ позволяют повысить эффективность работы предприятия и качество обслуживания клиентов. Переход в облако позволяет бизнесу уйти от серьезных капиталовложений. Покупая облачное решение, вы платите за ежемесячную подписку, от которой можете легко отказаться. Кроме того, нет необходимости покупать впрок место для хранения данных. Объем облака увеличивается постепенно, по мере роста объема данных. Аренда виртуальных серверов обходится пользователю значительно дешевле: бизнес экономит от 20% до 30% на ежемесячных расходах», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк. В 2020 году провайдер #CloudMTS реализовал проекты по организации облачной инфраструктуры для крупнейших компаний региона. В рамках проекта по переводу крупного многопрофильного предприятия АО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций» в облако провайдера #CloudMTS были развернуты ключевые бизнес-системы: 1С, CRM-сервисы, корпоративная почта и базы данных. Переход в облако позволил повысить надежность и безопасность работы ИТ-сервисов АО «УЗЭМИК» за счет использования удаленных виртуальных серверов, а также обеспечить экономию до 25% ежемесячно. Об облачной экосистеме МТС Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

