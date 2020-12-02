Спрос крупных компаний Башкирии на облачные сервисы увеличился вдвое

«В 2020 году мы зафиксировали заметный рост интереса к облачным сервисам в Башкирии у крупных промышленных компаний, а также у среднего и малого бизнеса. Это не удивительно. „Облака“ позволяют повысить эффективность работы предприятия и качество обслуживания клиентов. Переход в облако позволяет бизнесу уйти от серьезных капиталовложений. Покупая облачное решение, вы платите за ежемесячную подписку, от которой можете легко отказаться. Кроме того, нет необходимости покупать впрок место для хранения данных. Объем облака увеличивается постепенно, по мере роста объема данных. Аренда виртуальных серверов обходится пользователю значительно дешевле: бизнес экономит от 20% до 30% на ежемесячных расходах», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.