Существует вероятность, что газопровод «Северный поток-2» продолжат строить уже пятого декабря. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источник из Морского и гидрографического агентства Германии.

Оператор «Северного потока-2» пока данную новость не комментирует, но 28 ноября он заявлял о начале возобновление работ до конца 2020 года. Об этом пишет телеграм-канал «Мейстер». Авторы «Мейстер» назвали данный сигнал позитивным. Если сведения подтвердятся, то это значит, что большая часть проблем, которые мешали проекту, были преодолены. Все достижимо, если на то есть политическая воля.

