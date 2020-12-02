На председателя комитета Минземимущества Башкирии завели уголовное дело

На председателя комитета Минземимущества Башкирии завели уголовное дело

Вчера, 10:37ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Прокуратура Башкирии выявила коррупционные нарушения в работе комитета по управлению собственностью Минземимущества по Куюргазинскому району.

Председатель этого комитета требовала от организаций, которые предоставляют гражданам услуги по оформлению земельных участков, постоянно перечислять в благотворительный фонд развития района деньги. При этом чиновница обещала ускорить рассмотрение и согласование документов, а в случае отказа умышленно затягивала процесс.

Женщина была уволена со службы. В отношении экс-сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, ранее суд вынес оправдательный приговор бывшему руководителю Минземимущества РБ Евгению Гурьеву. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. Однако суд посчитал, что в его действия нет состава преступления.

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