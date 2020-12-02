На председателя комитета Минземимущества Башкирии завели уголовное дело

Председатель этого комитета требовала от организаций, которые предоставляют гражданам услуги по оформлению земельных участков, постоянно перечислять в благотворительный фонд развития района деньги. При этом чиновница обещала ускорить рассмотрение и согласование документов, а в случае отказа умышленно затягивала процесс.