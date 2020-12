Глава министерства семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова напомнила своим подписчикам в соцсетях о том, что ежегодно в начале декабря во всем мире проходит неделя благотворительности.

Ленара Иванова попросила жителей Башкирии помочь в сборе денег на строительство первого в республике хосписа. По словам чиновницы, в этом большом и общем деле дорог каждый рубль. — Помните, что есть те, кому труднее, чем вам... Это будет место, где теплом и любовью окружат неизлечимо больных, отметила она.

