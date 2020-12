История с «пьяным» мальчиком из Башкирии попала на Первый канал

Дело «пьяного» 9-летнего мальчика из Башкирии, которого сбила машина, рассмотрели на шоу «На самом деле» Первого канала. Участники истории прошли детектор лжи, в том числе эксперт лаборатории.

Мать мальчика Лариса Салиева рассказала, что 8 июля её сына сбила машина. В результате аварии он получил различные травмы. В больнице Мишкинского района у него взяли анализ, а результаты, которые женщина получила только через четыре месяца, показали в крови ребенка алкоголь 0,33 промилле. Доктор медицинских наук, нарколог Эркен Иманбаев пояснил, что такое содержание алкоголя соответствует 25 граммам водки или 300 миллилитрам пива. Лариса Салиева считает, что её сын не мог выпить алкоголь, а анализы — ошибка врачей. Она также рассказала, что их семья абсолютно не пьющая, алкоголь дома не хранится. В это время за кулисами заведующая лаборатории Елена Галеева, которая проводила тестирование, отказалась от прохождения детектора лжи. Свое решение она объяснила тем, что на шоу её пригласили в качестве эксперта, а не противоположной стороны. Галеева также сослалась на сложный перелёт и тахикардию. Сам пострадавший ребёнок Артур Салимов рассказал, что в день аварии алкоголь не употреблял, однако несколько раз пробовал пиво, которое ему давали родители. По его словам, застолье в доме все-таки происходят. А местные жители, как рассказывает журналист из Башкирии Радмир Азнабаев, сообщили, что видели отца Артура в пьяном состоянии. Позже выяснилось, что за день до аварии в доме Салиевых было застолье. Отец действительно давал пробовать ребенку алкоголь, но не в день ДТП. Однако родители допускают, что Артур мог выпить перед аварией. Кроме того, стало известно, что родители взяли 10 тысяч рублей от водителя, сбившего ребёнка.

