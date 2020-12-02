История с «пьяным» мальчиком из Башкирии попала на Первый канал

Позже выяснилось, что за день до аварии в доме Салиевых было застолье. Отец действительно давал пробовать ребенку алкоголь, но не в день ДТП. Однако родители допускают, что Артур мог выпить перед аварией. Кроме того, стало известно, что родители взяли 10 тысяч рублей от водителя, сбившего ребёнка.